帝御‧星濤單日連沽7伙　最高呎價逾2萬元

屯赤隧道通車後，屯門區新盤銷情加快。恒基物業代理負責銷售的區內帝御‧星濤，周三(13日)連環沽出7個單位，總成交金額逾3,437萬港元，當中包括2伙地下連花園特色戶及1伙連天台特色戶。其中第1座1樓單位20，實用面積201方呎，連103方呎花園，成交價406.95萬元，成交呎價20,246元。

至於同系北角君譽峰亦錄得1宗高層一房單位成交，為26樓K室，成交價逾747.16萬元，呎價29,073元。

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