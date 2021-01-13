中遠海發向中遠海運收購集裝箱業務

於標的公司主要從事設計、研發、製造、銷售及配送集裝箱以及相關業務，為處理集團與中遠海運集團之任何潛在競爭，中遠海運已作出承諾，於中遠海運投資完成收購標的公司後3年內，中遠海運將通過適當方式及符合適用法律的程序，將標的公司的股權以公平合理的市場價格轉讓予公司。

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