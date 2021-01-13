傳英特爾易帥　斯旺將於2月中卸任

外媒引述消息報道，英特爾行政總裁斯旺將於2月15日卸任，將由軟件商VMWare行政總裁Pat Gelsinger接棒。

斯旺於2019年1月上任英特爾舵手，此前擔任臨時舵手7個月。掌舵期間，英特爾面對的競爭壓力愈來愈大，去年夏天，該公司宣布新一代晶片需押後推出，反觀對手超微半導體(AMD)的新晶片已投入應用；蘋果公司(Apple Inc.)去年秋天宣布會優先使用自家晶片於Mac電腦，打破長達15年由英特爾供應晶片的合作關係。

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