虛銀livi bank系統出錯 利息獎賞重複入帳
2021年01月13日 22:25
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虛擬銀行livi bank系統疑出錯，行政總裁孫大威致函客戶，稱有帳戶最近收到兩筆相同金額的利息獎賞入帳，並向客戶致歉。
據了解，有2,000人受影響，每客戶回贈金額的上限約106元。以此推算，事件涉及總金額約20萬元。
livi發言人回應指，該行向參與「1次消費賺3厘利息」活動的客戶發放額外獎賞，有部分受惠該活動的客戶於1月12日先後收到兩筆相同金額的獎賞入帳。
發言人表示，該行將及時通知相關客戶，並不會扣回重複存入客戶戶口的款項。
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