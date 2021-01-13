全球經濟難解「缺」　欠芯、欠電、欠櫃...

疫情持續肆虐，已影響到實體經濟運行，缺貨櫃、缺電力、缺零件不但比比皆是，而且關係到經濟命脈，難怪世界銀行首席經濟學家Carmen Reinhart也警告長此下去，會引爆金融危機！

【貨櫃回流不順 推高運費】

全球貨運缺櫃風暴愈演愈烈！綜合外媒資料顯示，澳洲航線已大幅漲價近9倍；歐洲航線也急升逾5倍。有廠商坦言，已無法承擔貨櫃的加價費用，目前經濟差更難轉嫁成本予客戶，再下去實在撐不住了！

疫下怪象頻生，雖然全球經濟仍受疫情嚴重打擊，但世界貨運卻出現歷史上最厲害的加價潮，皆因多地受疫情打擊而停擺，貨櫃回流欠順暢，是造成「缺櫃」的其中一個原因，再加上旺季貨運需求殷切，供不應求就激化了貨運價格升勢。個別船公司在缺櫃嚴重下以價制量，部分早已訂好的貨櫃被取消，若要保證貨物上船，須另加付保證金，動輒索價1,000美元(約7,800港元)，廠商皆苦不堪言。

有廠商透露，去年第四季本應送出的貨物，因缺乏貨櫃而沒有貨船期，至今還無法出貨，倉庫已容不下堆積如山的貨物，不知如何是好，直斥貨都出不去，還談甚麼經濟增長，有些歐洲國家即使出價8,000歐元(約7.5萬港元)都找不到櫃，形容過去45年以來未見過。

據報，熱門航線如美國線和歐洲線的貨運價格以數倍幅度上升，就連東南亞線的貨運價格亦跟升，去年底以來已飆逾4倍。業界預期，缺櫃情況要待農曆新年後，至第二季歐美空櫃回流才有望紓緩，當然，還須看零售業庫存、船舶準班率，以及新增貨船供應等因素。

【車廠鬧「芯」荒 被迫減產】

全球正面對史上最嚴重「芯」荒！晶片缺貨浪潮已蔓延至「消費之首」汽車產業，導致多家車廠被迫減產，勢必累及經濟復甦，連世界汽車需求最大國家中國汽車工業協會也預計，今年整體汽車銷量有望超過2,600萬輛，按年增4%，主要受新能源汽車市場政策驅動，惟行業發展恐被車用晶片不足的問題「拖後腿」。

綜合市場分析，導致今次汽車界缺「芯」持續惡化的源頭是疫情，由於疫情爆發初期對行業衝擊甚大，業界紛紛向晶片商削單，結果現時車市反彈超預期，車用晶片自然供不應求，惟汽車業亦要與消費電子業搶貨，尤其全世界的人因疫情「宅」在家，對電子產品需求大增，不是想加單就加單，連晶片代工龍頭台積電近日也披露，對汽車晶片愛莫能助。另方面，大多數汽車至少需應用40多種晶片，而高端車型更是多達150種，只要有部分缺貨，就會影響生產。包括福士、福特、豐田、本田等國際級大車廠，已宣布減產。

密西根州汽車研究中心負責人Kristin Dziczek表示，晶片緊缺的問題將持續困擾汽車業，難以在今年首季得到緩解，最快第二季才恢復正常。

受惠於全球晶片需求急增，將於今日公布去年業績及今年首季指引的台積電股價屢創新高，昨曾衝破600元新台幣大關，收報605元新台幣，市值升至逾5,600億美元，已超越「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡的5,479億美元，打入全球市值第10大上市公司。

另一台灣手機晶片設計商聯發科技也獲券商唱好，由於射頻零件與電源管理晶片的供貨緊張，推動市場在5G行動處理器的定價更合理，使其有更多出貨選擇，以支援更佳的產品組合與獲利能力，給予目標價1,040元新台幣，較周三收市價仍有17.6%上升空間。

【日供電緊張 電價創新高】

據內地報道，全球第三大經濟體兼亞洲區少數的已發展國家日本，在今個冬天居然亦遇上電力短缺的危機，或打擊該國的經濟恢復動力。日本電力交易所(JEPX)現貨市場周二的日內價格曾達每千瓦時246.8日圓，創有紀錄以來的新高，相較於去年同期和一個月前水平，均見大幅飆升。

當地本輪電價大升，除了因為亞洲地區出現嚴寒天氣，令取暖用電需求大增之外，亦因為日本用以發電的液化天然氣(LNG)供應緊張所致。日本長期都是最大的LNG進口國之一，尤其在2011年福島核電廠事故之後，基於公眾的擔心，令日本核電廠營運數目大幅減少。

日本的電力公司周二也正接近滿負荷，西部地區更達最大發電容量的99%。電力公司紛紛促請用戶在開暖氣的同時，關閉其他電器以減少用電。部分電廠更向擁有大型發電系統的公司如油企和鋼企等購買他們的剩餘電力，以解燃眉之急。

野村證券的分析指出，考慮到新冠肺炎疫情令電力需求減少，電力公司早前可能減少了LNG的採購量，致使當前燃料庫存或即將耗盡。

然而，據了解，要大量增購LNG需時，因就算增購現貨合約，也要兩個月才能付運。而LNG出口大國澳洲和馬來西亞，早前都因為機件故障而令出口量減少。至於美國的LNG船運，卻基於不同原因而延誤啟航，導致供應短缺。

LNG亞洲現貨價更較一個月前上升了80%。故此，無論是日本供電緊張，以及發電成本上升等因素，都可能會進一步損害已在疫情中受創的日本經濟。

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