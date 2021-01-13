【夜市UPDATES】美股反覆轉升　港股夜期持平

美股早段反覆上揚，市場對聯儲局提早收緊銀根的憂慮釋除，道指目前報31,098點，升29點或0.1%；標指報3,803點，升2點或0.07%；納指報13,097點，升25點或0.19%。港股期指夜市大致持平，現報28,235點，跌1點，低水1點。

美國10年期國債孳息率從10個月高點回落，此前多名聯儲局官員在周二否認將在年底前削減購債規模，稱現在討論此事為時尚早。

另外市場關注的特朗普彈劾議案，分析憂慮此可能使市場焦點偏離當選總統拜登的就職日程；並且更加重要的是，這可能影響新一輪財政刺激方案的推出時間表。

經濟數據方面，美國勞工部公布，當地去年12月消費物價指數(CPI)按月升0.4%，符預期，按年升1.4%，略高於預期的1.3%；期內扣除食品和能源的核心CPI按月和按年分別升0.1%和1.6%，均符合預期。

【22:30】觀望美國眾議院審議彈劾總統特朗普議案，美股周三(13日)早段缺乏方向，道指升19點，至31,087點；標指升4點，至3,805點；以科技股為主的納指升34點，至13,106點。

高盛首席經濟師哈哲思警告，美國股市和債市短期內可能出回調，導致回調的因素可能是市場重新聚焦聯儲局可能縮減刺激方案，以及長期利率上升，而當前長期利率正呈上升趨勢。不過，哈哲思續稱，高盛長期仍看好美股，相信大市會進一步上升。

個股方面，外媒引述消息報道，英特爾行政總裁斯旺將於2月15日卸任，將由VMWare行政總裁Pat Gelsinger接棒。英特爾股價早段漲10%至58.61美元。

信用卡公司Visa放棄以53億美元收購金融科技初創公司Plaid的計劃。Visa於約一年前提出該收購計劃，但美國司法部提出反壟斷訴訟，認為交易會限制支付市場的競爭。Visa股價早段升0.8%至210.62美元。

折扣零售商Target假期旺季同店銷售增長17.2%，期內實店銷售升4.2%，網上銷售更升逾1倍，股價早段跌0.7%至197.55美元。

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