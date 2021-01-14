東方日報B1：盈富認衰　重吸制裁股　金管斥「不必要的混亂」

即使被指「跪低」，道富仍遭香港金融管理局批評，事件就算未對盈富的投資者帶來實質影響，也已對市場造成「不必要的混亂」。該局一直與盈富的監督委員會和道富緊密溝通及跟進事件。獨立股評人David Webb表示，道富會否再反口仍要拭目以待。

被問到今次「轉軚」會否觸犯美國禁令，道富環球投資管理發言人向本報稱，按照該公司對行政命令及其內部政策的詮釋，盈富及道富亞洲「被視為非美國人士」。事實上，截至上周五，道富環球已根據美國政府的指引，出售或正在尋求出售其所管理任何投資帳戶或基金內被列入黑名單的股份，但「除了盈富基金以外」。亦因這樣，盈富依然不適合美國人士投資。

港府周二開腔，指金管局對盈富監督委員會的人事任命仍有少許剩餘影響力，惟道富方面沒有直接回應這次「轉軚」是否基於當局施壓，僅稱美國發布經更新的制裁名單以來，道富亞洲作為盈富經理人一直檢閱「若干事項」，以繼續投資所有恒指成分股。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，盈富不能追貼恒指表現會妨礙資金部署，亦有損害市場對道富產品的信心，況且顧慮到內地生意，道富自然要「做番啲嘢」。他續指，所謂投資禁令乃一個即將下台的總統作出，其繼任人拜登上場後，勢更優先關注國內疫情和經濟等議題，估計美資基金公司於海外註冊的分部將會傾向維持現狀。

不過，林樵基提醒，之前沽售黑名單內中資股的美資基金公司是基於富時羅素和MSCI明晟從旗下指數剔除相關股份的決定行事，盈富「轉軚」不代表他們會反手重新掃貨。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020