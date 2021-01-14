阿里巴巴遭多間大行下調目標價

外媒報道，內地電商平台遭多間大行下調目標價，其中，瑞穗證券周三(13日)將阿里巴巴的目標價由300美元削至270美元，指出由於投資和競爭，阿里巴巴的利潤率面臨風險。

阿里巴巴在美股價周三(13日)報231.7美元，升2.73%。

瑞穗證券預計，阿里巴巴面臨拼多多和其他同業的競爭；新的社區團購業務模式帶來的破壞性消費模式，均導致阿里巴巴加大對新業務模式的投資，擴大其在低線市場的零售基礎設施，以爭奪市佔率。

瑞穗證券分析師James Lee表示，雖然該些舉措對於阿里巴巴的長期戰略是必要的，但將拖累利潤率。

另一方面，麥格理分析師Han Joon Kim在周一(11日)將阿里巴巴目標價由397美元下調至387美元。該行並下調第四季度對阿里巴巴的業績預期，預計第4季度GMV(商品交易總額)按年下降23%，以廣告收入為核心的收入預期下調19%。雖然收入預期走弱，但該行認為其已一定程度反映在股價上。

富瑞周一的報告稱，將阿里巴巴目標價由363港元下調12.4%至318港元，予「買入」評級。報告稱，相信未來阿里巴巴將會持續改善用戶體驗，如淘寶應用(App)及串流直播平台於雙11的改善等。

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