歐股個別發展 家樂福急升13%
2021年01月14日 01:01
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歐洲股市收市個別發展，英國富時100指數收報6,745點，跌8點或0.13%；法國CAC指數收報5,662點，升11點或0.21%；德國DAX指數收報13,939點，升14點或0.11%。
加拿大便利店運營商Alimentation Couche-Tard Inc.和家樂福(Carrefour S.A., 12017.FR)周二證實，兩家公司正在就潛在合併交易進行試探性談判。家樂福股價全日急升13.42%。
西班牙電信公司(Telefonica SA)向American Tower出售歐洲和拉丁美洲的鐵塔資產，作價94億美元，西班牙電信股價收漲9.67%。
英國最大的博彩公司威廉希爾(William Hill)去年第4季純利增長9%，但全年計仍錄得倒退，股價收市微升0.22%。
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