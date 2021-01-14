騰訊ADR急升近3% 傳獲美國放生列入實體清單
2021年01月14日 03:16
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外媒引述消息人士稱，美國政府最快周三(13日)公布最新的「中國軍方企業」名單，將新增9家中國企業，連同該些企業旗下的100多家附屬公司。不過，中國科技巨頭騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、百度均不會被列入名單，意味到美國資金仍然可以投資該些科技公司。
阿里巴巴美國股價周三急升5.34%，報237.65美元；騰訊ADR折合報612.93港元，較港收市升2.84%。
美國總統特朗普在去年11月簽署行政命令，禁止美國投資被認定為中國軍方擁有或控制的企業，美國投資者需於今年11月之前，剝離已有的投資。目前實體清單包括華為、中芯國際(00981)、中興(00763)、海康威視等。
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