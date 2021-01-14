布雷納德：美經濟跟聯儲局目標相差甚遠

聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)周三(13日)表示，美國整體經濟仍與聯儲局的目標相差甚遠，並稱去年第四季經濟依然失去動力。

她指，通脹率可能在未來數月短暫升至2%，但需時留意其可否持續改善。

布雷納德認為，即使在樂觀的前景下，取得實質性進展仍需要時間，預期聯儲局資產購買速度將在一段時間內保持穩定。她並稱，新冠肺炎疫苗和額外的財政支持對經濟發展正面，但近期經濟前景充滿挑戰。

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