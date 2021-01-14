國際油價下挫 布油跌近1%
2021年01月14日 04:10
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(Getty Images圖片)
國際油價周三(13日)下挫，紐約2月期油收報每桶52.91美元，跌30美仙或0.56%；布蘭特3月期油收報每桶56.06美元，跌52美仙或0.92%。
全球新冠肺炎疫情繼續升溫，中國錄得逾5個月來最大單宗確診宗數，各國繼續實施防疫措施，投資者對油市需求前景續感憂慮。
美國能源資訊署(EIA)公布，上周美國原油庫存下降320萬桶，市場預期下降230萬桶。
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