美股收市窄幅上落　阿里巴巴升逾4%

投資者觀望美國政局變化，美股3大指數周三(13日)收市窄幅上落。道指收報31,060點，跌6點或0.03%；標指收報3,809點，升8點或0.23%；納指收報13,128點，升56點或0.43%。

個股方面，外媒引述消息報道，英特爾行政總裁斯旺將於2月15日卸任，將由VMWare行政總裁Pat Gelsinger接棒。英特爾股價全日急升6.97%，收報56.95美元。

信用卡公司Visa放棄以53億美元收購金融科技初創公司Plaid的計劃。Visa股價收市微升0.23%。

高盛首席經濟師哈哲思警告，美國股市和債市短期內可能出回調，導致回調的因素可能是市場重新聚焦聯儲局可能縮減刺激方案，以及長期利率上升，而當前長期利率正呈上升趨勢。

不過，哈哲思續稱，高盛長期仍看好美股，相信大市會進一步上升。

美國眾議院周三審議對總統特朗普彈劾決議案之際，共和黨參議院領袖麥康奈爾表明，參議院不會在候任總統拜登就職之前重新開會進行彈劾聆訊，意味特朗普不會在任期完結前被罷免。

拜登將在下周三(20日)就任總統，而麥康奈爾的發言人周三在社交網站表示，麥康奈爾沒有計劃在周五(15日)召開參議院會議，亦「幾乎肯定」不會在下周二(19日)之前開會，這決定已經知會民主黨參議院領袖舒默。

眾議院將在周三稍後時間將會表決指控特朗普煽動叛亂的彈劾決議案，一旦通過，民主黨領袖已表明會在本周將決議案送交參議院，但參議院不提早開會並召開彈劾聆訊的話，特朗普將不會在任內被罷免。

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