美國發布制衡中國戰略　擬推動印度加速崛起

外媒報道，美國特朗普政府披露了保障美國對中國優勢地位的戰略，重點是幫助印度加速崛起，讓其成為與北京抗衡的力量，同時幫助台灣發展防禦能力。

美國國家安全顧問Robert O'Brien周二(12日)宣布出版《印度太平洋戰略框架》。他在聲明中指，該份文件由總統特朗普在2018年2月批准，並為美國過去3年的行動提供「整體戰略指導」，而發布文件是為了展示美國「維持今後印太地區自由開放」的承諾。

O'Brien指，中國正日益加大對印太國家的壓力，要求該些國家從屬於中國所設想的「共同命運」，並指美國做法則不一樣，認為美國致力確保盟友及合作夥伴，讓印太地區保持和保護自身主權。

這份文件對該地區的願景是北韓不再構成威脅，印度在南亞佔主導地位，美國與全世界合作夥伴聯手抵制中國通過脅迫破壞主權的活動。該文件又警告，指中國在人工智能等尖端科技上的主導地位將「對自由社會構成深遠挑戰」。

對此，中方認為，該份報告大肆渲染中國威脅論。中國外交部發言人趙立堅周三(13日)在例行記者會上稱，美國印太戰略有關文件恰恰暴露美國遏制打壓中國、破壞地區穩定的險惡用心，需要確保亞太地區成為中美加強互利合作的舞台，而不應該是零和遊戲的舞台。

事實上，特朗普政府在亞洲地區制衡中國的行動很大程度上得到了兩黨支持。雖然在距離拜登接任美國總統還有一周，但拜登提名的官員也提及需要與盟國及合作夥伴加強合作對抗中國，尤其是加強與澳洲、日本和印度的合作等。

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