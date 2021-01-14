醫渡科技超購1632倍 網上車市1手中籤率0.43%
2021年01月14日 07:26
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醫渡科技一手中籤率20%。
5隻新股今(13日)一併公布招股結果，其中騰訊控股(00700)有份投資的中國人工智能(AI)技術的醫療健康解決方案醫渡科技(02158)以上限26.3港元定價，公司淨籌39.02億元，香港公開發售超額認購1,632.84倍，而國際發售亦獲大量超額認購。每手100股，散戶認購1手中籤率20%，最少申請200手始可穩獲1手。
中國汽車平台網上車市(Cheshi)(01490)以1.23元定價，淨籌2.063億元。香港公開發售超額認購1,273.76倍，國際發售錄21.7倍大幅超額認購。認購1手(4,000股)中籤率0.43%，最少申請250手才穩獲1手。
內地劇集製片商及發行商稻草熊娛樂(02125)每股定價5.88元，淨籌9.278億元。香港公開發售錄得超額認購402.54倍，國際發售獲13.41倍超額認購。認購1手(1,000股)中籤率6%，最少申請100手可穩獲1手。
中成藥生產商現代中藥集團(01643)每股定價1.18元，淨籌1.174億元。是次香港公開發售超額認購29.66倍，而國際發售股份獲悉數認購。股份每手3,000股，認購1手中籤率10%，最少申請15手始穩獲1手。
中國物業管理公司榮萬家生活服務(02146)以下限13.46元定價，淨籌11.68億元。香港公開發售獲超額認購5.62倍，而國際發售則獲適度超額認購。每手500股，認購1手中籤率18%，最少申請9手才穩獲1手。
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