保利協鑫擬折讓配股淨籌逾41億 股價曾漲逾13%
2021年01月14日 07:28
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保利協鑫(03800)公布，根據配售協議發行最多39億股新股，佔公司擴大後股本約15.57%，每股作價1.08港元，較前收市價折讓約12.2%，集資淨額約41.48億元，擬用於減低債務融資水平及降低負債比率，以調整負債結構及發展公司之硅烷流化床法顆粒硅業務，提升產能，以及作一般企業用途。
該股股價最多揚升逾13%，高見1.4元，最新仍漲7%，報1.32元，暫時成交約17億元。
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