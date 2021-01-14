金曹：銀行電訊股吸資撐升大市

恒指終於企穩在28,000點樓上，雖然有大行唱淡，認為美國的金融制裁及反壟斷調查對港股不利，將今年目標價維持在28,000點，但期權部署卻比較樂觀。

1月活躍交易區由上周26,800至28,600點，拉升到27,200至28,880點；2月更見大漲，由26,000至29,200點，拉到26,200至29,800點。期指暫時受制於28,408點，而周三最活躍CALL竟然調高到3萬點大關！當然未必表示1月可見到3萬點，因為第二活躍只是28,600 CALL、期權金大約285點，表示1月28,600至28,885點會有阻力。

3萬點可能是Long CALL「刀仔鋸大樹」；也可能是早前的29,000點Long CALL有利潤；或期指好倉鎖定3萬樓下食胡，用Short CALL鎖倉賺時間值。現時評估恒指收市高於28,060點，仍可維持升勢向28,660點推進。資金流向銀行股及電訊股，對恒指有利。

值得一談的是紐交所破天荒演出「話禁唔禁、結果真禁」。因為美國公司要服從美國商務部指令，1月11日開始不能購買被懷疑與中國軍方有聯繫的35間公司，包括被紐約交易所除牌的中國移動（00941）、中國電信（00728）及中國聯通（00762）在美國發行的預託證券（ADR）。

然而，1月11日之後中移沽空幾乎接近零，之前沽空率高達20%，當時價位是46至46.4元，中移股價最低曾見39元，量度升幅7元，即樂觀反彈可見54元。如投資者懂做期權，可「草船借箭」Short PUT 45元用作Long CALL，持倉期間大概即是以10倍槓桿持有正股，但Long Short相抵，不會輸時間值及引伸波幅。

最近5天，經港股通南下的「北水」總共買入了226億元中移股份，制裁行動變成阻住美國投資者發財。由於內地金融工具品種選擇少，投資者有動力來港尋求估值低而回報相對高的股票，中移股息超過7厘又有穩定現金收益，加上在內地知名度高，因此有資金撈底。

不過，美資公司如管理過千億資產值的盈富基金（02800）經理人道富環球，因為是美資公司，處境卻很為難，需要遵守美國法例自1月11日起不能買入中移動或其他受制裁股份，如政策不變，甚至在限期前需要清空股份。

有市場意見認為，盈富基金成立的原意是緊貼恒生指數成分股的走勢，用一個基金產品便可買賣恒指所涵蓋的股份。若盈富基金經理人不能夠買賣部分恒指成分股，令基金無法跟貼恒指整體價格走勢，便不適合出任這個工作。不過，現在道富環球已經「轉軚」，盈富基金將恢復買入受制裁的恒指股份。

期權及程式交易專家 金曹

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