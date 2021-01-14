強積金ALL IN中港股市有冇得諗？

還記得2019年尾，作為打工仔的筆者，將強積金轉到保本基金，皆因預計美國大選年，中美之爭必轉激烈，全世界都難有好日子過，加上香港笠笠亂，唔係求投資回報之年，當時恒指約處28,000點水平。不料兩個月後，全球爆發新冠肺炎疫情，引發全球金融市場崩盤，恒指一度插到落21,139點，當時心諗真係執番身彩！

唔經唔覺，恒指如今又已經上番28,000點，故令筆者想起此事。雖然錯過咗去年3月低位回升布置倉位博反彈，但透過投資保本基金，去年的供款冇損，在投資大上大落之年，本金安穩也不是壞事吧。呢一刻筆者又開始諗緊，係咪應該ALL IN番啲強積金去股票基金。

點解有咁的想法，一來筆者未到退休年齡，若市況許可，投資股票等風險資產追求較高回報比較合理。二來，預計至少在今年上半年，全球各主要央行都要保持寬鬆貨幣政策支持經濟復甦，充裕的市場流動性將有利風險資產表現，再加上隨着疫苗面世，相信疫情布下的陰霾有望逐漸消散，故心諗係時候再布置番啲股票倉位。

筆者相信，今、明兩年，中、港股市有望跑贏其他市場，皆因中國的政治和經濟都相對穩定，且可受惠於其他主要經濟體的經濟復甦。此外，美元弱勢不改，大量的外資正積極吸納中國資產，中國股王--貴州茅台的股價迭創新高是一個利好指標。隨着中國着手加強金融及科技監管，做好市場規範，相信能吸引更多外資流入參與。港股既以中資股和中資為主要參與者，又係中概股回流避難的集中地，照計中、港股市相對上會較值博。

不過，必須強調的係，講到強積金投資，跟用閒錢投資唔同，係關乎退休生活，故應視乎個人情況如年齡、財務狀況等需要，而作出最合適個人的選擇。比如若將快到退休之年，就無謂做太多高風險的股票投資了。故可以說，應該如何制定強積金組合，沒有一個特定的標準，而是因人而異。

只是，若個人認為合適投資屬較高風險的股票投資，則未來一、兩年，中港股票有條件在組合中佔下一個具意義的比重。

東網產經專欄作者 帥哥

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