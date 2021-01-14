愛得威建設更換核數師

該公司審核委員會推薦聘請立信會計師事務所(特殊普通合夥)為核數師，立信是經中國財政部和中國證監會批准的合格的中國審計機構，可根據中國企業會計準則為中國註冊發行人提供審計服務。獲委任核數師後，立信將承擔上市規則要求公司核數師履行的所有有關工作。

公司董事會同意採納審核委員會的建議，議決委任立信為公司新任核數師，聘任自今年1月4日起生效，任職至下屆股東週年大會結束為止。

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