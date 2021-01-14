道指跌8點　油價回落

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.31；港匯反覆處7.7537；離岸人民幣(CNH)見6.4636；美元兌日圓報103.84；歐元企1.2163；英鎊見1.3647。金價回落至1,846.07美元。布油失守56美元；紐油徘徊於52.75美元。道指期貨靠穩。

●美國眾議院周三(13日)審議對總統特朗普彈劾決議案之際，共和黨參議院領袖麥康奈爾表明，參議院不會在候任總統拜登就職之前重新開會進行彈劾聆訊，意味特朗普不會在任期完結前被罷免。

●港股ADR指數全日向好，按比例計算，收報28,329點，升94點或0.33%。騰訊控股ADR收報608.12元，較港收市升12.12元。

●即月恒生指數夜期收報28,302點，升66點，高水66點，成交13,230張。

●今財年首3個月，美國政府錄得預算赤字5,729億美元，按年擴大60.7%，主要由於新冠肺炎疫情令政府收入下降。期內，政府支出錄得創紀錄的1.38萬億美元，按年增18%；至於收入跌約0.4%，至8,033.7億美元。

●紐約2月期油收報每桶52.91美元，跌30美仙或0.56%；布蘭特3月期油收報每桶56.06美元，跌52美仙或0.92%。

●美國聯儲局公布稱為《褐皮書》的地區經濟報告，指大多數地方聯儲報告稱經濟活動溫和增長，但條件仍然各不相同，當中，幾乎所有地區的製造業繼續復甦，就業人口增長，惟增速緩慢。

●聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)周三表示，美國整體經濟仍與聯儲局的目標相差甚遠，並稱去年第4季經濟依然失去動力。

●紐約2月期金收報每安士1,854.9美元，升10.7美元或0.6%，創近一周新高。

●英國富時100指數收報6,745點，跌8點或0.13%；法國CAC指數收報5,662點，升11點或0.21%；德國DAX指數收報13,939點，升14點或0.11%。

●虛擬銀行livi bank系統疑出錯，行政總裁孫大威致函客戶，稱有帳戶最近收到2筆相同金額的利息獎賞入帳，並向客戶致歉。

●英特爾行政總裁斯旺將於2月15日卸任，將由VMWare行政總裁Pat Gelsinger接棒。英特爾股價全日急升6.97%，收報56.95美元。

●踏入2021年，中國不少重磅新規生效，包括歷來首部民法典已於本月起實施，當中跟內地房產買賣息息相關的物權法也進行重大修改，尤其是新增了居住權，將成為壓抑二手樓市交投的重要手段，甚至左右銀行審批物業抵押時的估值。

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