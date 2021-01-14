白馬戶外媒體公眾持股量仍未達要求 股份續停牌
2021年01月14日 08:19
東網電視更多新聞短片
白馬戶外媒體(00100)公布，獲要約人通知，要約人一直在其財務顧問協調下與各行各業的潛在投資者接洽，務求盡快恢復上市規則的最低公眾持股量。於該公告日期，要約人尚未與任何潛在投資者達成任何投資條款。由於恢復公司的公眾持股量涉及出售及╱或發行大量股份，加上考慮到就爆發新冠肺炎疫情所施加的限制措施及中國戶外廣告業經歷疫情後的市況，要約人向公司表示需要更多時間落實由要約人配售現有股份或由公司發行新股份。
於該公告日期，公眾人士持有5,170,524股股份，相當於已發行股份約0.95%。因此，仍未符合上市規則所載的25%最低公眾持股量規定。
該股自2020年7月14日起暫停於聯交所買賣，並將繼續停牌直至另行通知。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020