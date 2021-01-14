白馬戶外媒體公眾持股量仍未達要求　股份續停牌

於該公告日期，公眾人士持有5,170,524股股份，相當於已發行股份約0.95%。因此，仍未符合上市規則所載的25%最低公眾持股量規定。

該股自2020年7月14日起暫停於聯交所買賣，並將繼續停牌直至另行通知。

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