日股漲逾200點 韓股偏軟
2021年01月14日 08:52
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（Getty Images圖片）
亞洲主要股市早段個別發展，日本日經225指數最新漲247點或0.87%，報28,704點。日本去年11月份核心機械訂單按年下跌11.3%，預估下挫15.3%；按月則升1.5%，連續2個月增長，預估下跌6.5%。至於12月份生產物價指數(PPI)按年萎縮2%，預估萎縮2.2%，按月則增長0.5%，預估升0.2%。
南韓首爾綜合指數下跌不足1點或0.02%，報3,147點。
澳洲悉尼普通股指數則升20點或0.3%，報6,947點。
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