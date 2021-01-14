港股做好　阿里巴巴飆逾3%　三桶油續揚

港股開市向好，恒生指數升172點或0.61%，報28,408點；國企指數高開97點或0.87%，報11,282點；科技指數升105點或1.21%，報8,774點。

傳阿里巴巴及騰訊將不列入美國制裁名單，阿里開市飆3.5%，是表現最佳藍籌；騰訊漲2%。其他大型科網股都做好，美團升2.1%；小米集團升0.9%；京東集團升1.2%。

油價回落，惟石油股升勢持續。中國海洋石油高開1.7%；中國石油及中國石化升1.1%及0.7%。

其他重磅藍籌個別發展，中國平安升1.7%再創新高；中國移動升1.1%；建設銀行及香港交易所升0.1%。滙豐控股及友邦保險偏軟，開市跌0.2%及0.7%。

幾隻強勢股持續回吐，安踏體育跌1.5%，是表現最差藍籌；創科實業及蒙牛乳業跌1.1%及0.8%。

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