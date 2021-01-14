傳渣打正積極物色新CEO人選 股價跌1%
2021年01月14日 09:40
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傳顧世民接任渣打CEO的呼聲最高。
渣打集團(02888)今年起開始重組架構，且自去年初已傳出主席韋浩思(Jose Vinals)積極在3名內部候選人中揀帥，以接替行政總裁溫拓思(Bill Winters)，據外媒報道，其中以企業、商業及機構銀行業務(CCIB)行政總裁顧世民(Simon Cooper)的呼聲最高，主要因為他所率領的部門於去年新冠肺炎疫情期間表現突出。
報道又稱，為順利交接，顧世民已開始接受訓練，而據悉渣打考慮將他調升為副行政總裁，現身在新加坡的顧世民，或要轉至英國倫敦總部工作。
渣打股價最新跌1%，報52.7港元。
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