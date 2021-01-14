中國去年出口按年增長4%　美國為第三大貿易夥伴

中國海關總署公布，以人民幣計，2020年12月出口按年升10.9%，高於預期的7.1%，前值14.9%；進口按年跌0.2%，差過市場預期，前值為跌0.8%。去年12月貿易順差為5,168億元人民幣。

2020年全年，中國外貿進出口明顯好於預期，自6月份起連續7個月實現正增長，進出口總值32.16萬億元人民幣(下同)，按年增長1.9%，規模再創歷史新高。其中出口增長4%，進口下降0.7%。

於2020年，中國前五大貿易夥伴依次為東盟、歐盟、美國、日本和南韓，對上述貿易夥伴進出口分別為4.74萬億元人民幣(下同)、4.5萬億元、4.06萬億元、2.2萬億元和1.97萬億元，分別增長7%、5.3%、8.8 %、1.2%和0.7%。

以美元計，中國12月出口按年升18.1%，預期15%；進口則升6.5%。

海關總署發言人、統計分析司司長李魁表示，中國成為全球唯一實現貨物貿易正增長的主要經濟體，貨物貿易第一大國地位進一步鞏固。展望2021年，世界經濟有望復甦，帶動貿易增長，國內經濟恢復平穩增長，也給外貿發展提供了有力支撐，中國外貿進出口規模有望保持增長。

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