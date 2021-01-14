許繹彬：年尾大掃除 看好港交所及藍月亮
2021年01月14日 10:28
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股近日在北水支持下，一度衝破28,400點。一些被美國制裁的中資股如中國移動(00941)獲北水加注承接，股價創近期高位。
他指出，若然制裁令美資投行失去中資股在美上市或投資中概股的機會，結果誰會招致較大損失需留待歷史見證，但相信香港交易所(00388)可水漲船高，因有機會受惠中概股加快回港第二次上市的速度，以及國內投資者少了在美投資中國概念股的機會，惟有將資金轉移至香港。
港股近日成交高企，資金輪流炒作，能源、家電連帶久違的內險及內銀板塊，都產生了浪花，個別內需股錄資金相繼流入，相信鑊氣仍可維持。適逢農曆新年將至，中國人一向喜歡「大掃除」，所以個別的家庭護理用品股，或有所炒作，上市不久的藍月亮集團(06993)有機會出現異動，投資者不妨留意。
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