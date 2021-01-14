內地地方債額度至今未下達　或為財政政策正常化先兆

內地政府今年以來一反此前兩年的慣例，至今仍未透露任何提前下達專項債額度的信息，或是去年來為應對疫情推出的非常規財政刺激政策將慢慢回歸正常的先兆…

外電報道，內地自2015年開始實施新預算法允許地方政府列赤字後，地方政府債券規模即逐年增加，最初在每年3月全國兩會後才下發新增額度並開始當年的發行。2019和2020年，為平滑發行帶來的衝擊並盡早提振經濟，首批新增專項債提前至1月就開始推出。

去年來為應對疫情內地債務飆升，槓桿率明顯走升，隨着今年經濟復甦勢頭愈見明確，穩槓桿防風險將再次成為政策焦點。有分析預測，今年地方債額度有所降低，有望成為史上首次地方債額度縮量。

外電引述中信証券首席固定收益研究主管明明稱，今年疫情基本控制住，經濟復甦勢頭良好，今年地方政府債券的額度肯定是要比去年低的，又指政府更有信心，因此需要退出非常規的刺激性政策，回歸正常的政策軌道，重新關注控制債務規模和槓桿率水平。

他預計今年專項債額度在3萬億到3.3萬億；這一預計將較2020年的3.75萬億的額度下降10至20%。

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