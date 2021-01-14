美國雲端儲存商Dropbox全球裁員11%　股價急跌

外媒報道，美國雲端儲存服務商Dropbox宣布，將全球裁員315人，即11%人力。消息一出衝擊該公司股價，Dropbox周三(13日)收跌6.31%，報22.21美元。

Dropbox行政總裁Drew Houston稱，全球裁減11%員工是痛苦但必要的決定，相信裁員有助於該公司專注於本年度大事，例如發展核心Dropbox經驗、投資新產品並推動卓越營運等。

同日，Dropbox亦公布營運總監Olivia Nottebohm將於2月5日離開的消息，但未有透露誰是接任人。

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