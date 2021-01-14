傳英特爾2月換舵手　股價抽高近7%

晶片巨頭英特爾(Intel)近年來面臨晶片製程落後及AMD等壓力，外媒引述消息人士稱，其行政總裁Bob Swan將在2月15日退任，由戴爾(Dell)旗下的軟體公司、VMWare行政總裁Pat Gelsinger接棒。據悉英特爾最快今天(14日)宣布此項消息。

Swan於2019年1月被任命為行政總裁，履新前擔任了7個月臨時行政總裁。於Swan任內，英特爾面臨先進製程落後台積電及三星，導致競爭力落後於將晶片製造業務外包的AMD，避險基金Third Point建議英特爾應進行戰略考量，將晶片設計與製造業務分拆，以保住競爭力。

消息刺激，英特爾股票周三(13日)收市飆近7%，至每股56.95美元。

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