布局黃金倉位此其時？分析睇好金價上望2800美元！

去年黃金價格表現亮麗，但踏入2021年首兩周，金價已回落至1,850美元附近。有分析師認為，應趁此調整浪布置黃金倉位，未來幾年金價上望2,800美元！

外媒引述財富管理公司Edelweiss首席市場策略師Sahil Kapoor和經濟學家Ankita Pathak指出，應利用美元近期反彈，在1,850美元附近購入黃金，並增加黃金投資，預估未來幾年金價可能在2,600至2,800美元之間波動。

報道提到，在美元、美債收益率走高情況下今年首兩周對黃金不利。隨着美國10年期國債收益率升至近1年來最高水平，迫使市場消化更多刺激措施，投資者的風險偏好回升。Kapoor及Pathak 認為，從長遠來看，很大程度上美元貶勢不會停止，黃金將出現多年牛市。

報告又指，鑑於創紀錄的全球債務以及現代貨幣理論(MMT)的存在，黃金將重新定價，以因應美元貶值的時機來臨。當人們對現代貨幣體系的信心受到動搖時，就會有轉向硬資產的趨勢，這也說明為何自金融危機以來，全球央行一直在買入黃金。

Edelweiss稱，投資前景概述指出股票被高估，這對2021年的黃金來說是個好兆頭。而從礦業角度看，黃金供應不太可能大幅增加，這也有利於黃金的上漲。

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