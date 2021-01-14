持螞蟻逾1億股　春華資本董事長料馬雲「平安無事」

自螞蟻集團IPO計劃撻Q後，馬雲至今已消失於人前約2個月，其下落引起外界諸多猜測。外電引述胡祖六指，儘管該集團IPO受阻，其業務在中國監管下恐面臨整改，但仍對其未來前景保持樂觀。

此外，另有外媒報道，目前馬雲人在杭州避風頭，也就是他創立阿里的地方。對於經常出席各種論壇或國際會議的馬雲來說，突然消失令人關注。消息指他是要避免自己成為公眾矚目的焦點，在中國監管機構決定對螞蟻集團採取何種措施的時候，可隨時聯繫上他。

報道分析，在中國監管機構針對就螞蟻集團、阿里巴巴的未來做出最終決定之前，外界很可能都見不到馬雲。事實上，若馬雲在中國監管機構做出決定前出現在公眾面前，他可能需面對他還沒有答案的疑問，且恐冒險說出一些再次令他陷入麻煩的言論。「衰多口」惹出大禍，一次就夠！

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