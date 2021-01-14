中美科技戰格局短期難改　華為別指望會獲拜登放生…

美國對中國科企--華為進行制裁，導致華為智慧手機業務受挫，三星電子和中國其他手機製造商則趁勢搶奪其流失的市佔率。外媒引述分析指，拜登上任後，因須優先處理內部事務，故料會延續特朗普對華為的制裁措施，華為短期內都難以翻身。

報道說，不久前華為仍誇口要永久取代三星電子成為智慧手機霸主的目標，誰知招來美國制裁。據市場研究機構Canalys的數據，截至去年第3季，華為的智慧手機全球市佔率較前年同期大降約25%，僅剩15%，三星電子則增至23%，小米等中國競爭對手的市佔率也有所提升。

分析指出，華為的困境好大機會會延續下去，因拜登政府將繼續對中國採取強硬立場，也許會略為放鬆制裁措施，或更依賴盟邦執行各自的制裁措施。

報道引述前美國貿易談判官員、華府智庫美國領導研究中心執行董事Orit Frenkel表示，預計美國對華為現有的制裁會維持一段時間，因拜登的優先任務是國內事務，而非國際事務。

報道又引述Canalys分析師指，即使美中關係有所緩解，華為野需要時間恢復財務狀況，並達到以前的產能，在這場競爭中變相已失去一年的時間。

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