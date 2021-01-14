投資機構警告：40萬名商船水手上岸無期　供應鏈風險急升

世界貿易九成通過海上運輸進行，但各國的新冠肺炎防疫限制，正在影響航運業內的水手們生計。包括瑞士退休基金、富達國際(Fidelity International)在內的投資機構，近期齊聲呼籲，將這些人員列為必要工作人員，否則風險正在上升。

外電報道，這群管理超過2萬億美元資產的投資機構指，成千上萬的海員因疫情而被困在船上數月，更引述航運業官員指，許多人在海上停留的時間超過了海事勞工公約規定的11個月限制，很多水手都瀕臨極限。

聯合國秘書長Antonio Guterres去年6月亦有類似的呼籲，聯合國大會之後也在去年12月達成非約束性決議，敦促所有國家指定水手和其他海事人員為必要工作人員，加快上下船作業。投資機構當時也致信聯合國，稱這不再僅是航運業的問題。

報道引述操作瑞士退休基金的Ethos Foundation執行長Vincent Kaufmann估計，這情況涉及多達40萬名商船水手，不只是人道主義悲劇，也是許多公司面臨的供應鏈風險。

此外，富達國際投資長Jenn-Hui Tan表示，如果袖手旁觀，災難遲早會爆發。該集團投資的某些公司業績都與海運貨物的安全性相關，確保海事人員的權益有助於降低營運風險。

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