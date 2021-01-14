美英加先後禁止進口中國新疆強迫勞工生產商品

繼英國禁止進口新疆強迫勞動商品後，加拿大最新宣布，將禁止全部或部分由強迫勞動的工人所生產的商品，並要求在新疆經營的加拿大企業必須檢查是否存在強迫勞動的證據，此舉恐讓中加兩國關係更為緊張。

在新規定下，加拿大政府要求在新疆市場上的加拿大公司必須簽署聲明，承認他們了解該省的人權狀況，並承諾對中國供應商進行盡職調查，以確保他們沒有由使用強迫勞動的公司採購產品或服務。

事實上，美國早於去年已經以新疆生產涉及非法強迫勞動，已禁止部分棉花及番茄進口，而美國海關和邊境保護局(CBP)周三(13日)宣布將禁止所有棉花及番茄進口，包括在第3國加工或製造的原纖維、服裝、紡織品，以及番茄罐頭、調味料與種子等製品。棉花期貨價格出現微跌，但交易商認為是美國減產導致價格觸及2年高位後，市場獲利盤而已。

新疆的棉花產量約佔全球供應量20%，CBP估計過去1年美國從中國進口約90億美元的棉花產品、1,000萬美元的番茄產品。國土安全部(DHS)代理副部長庫奇內利日前指，國土安全部將不容忍任何形式的強迫勞動，各企業應從其供應鏈中剔除新疆產品。

話雖如此，但美國服裝業之前曾經指出有關禁令是無法執行，服裝及零售業近日更發表聯合聲明中指，成員都在努力剔除供應鏈中強迫勞動的原料，但希望CBP能確保執法明智、透明及針對性且有效。

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