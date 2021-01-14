美國貿易代表提名人戴琪：拜登經貿政策將優先保護勞工

美國貿易代表提名人戴琪周二(12日)首度發表演說表示，拜登政府的貿易政策將着重在確保與各國簽訂的貿易協定，要保護美國勞工，增加美國的就業機會，而非只是確保消費者的進口商品價格低廉。

外媒引述戴琪演講時指出，新一屆政府的優先政策還包括正視中國內地的貿易措施，以及在兩黨支持下執行特朗普政府去年簽訂的美加墨貿易協定。她表示，美加墨貿協重要之處，在整合創新的勞工與環保條款，包括種種執行機制，解決長久以來美國一般勞工大眾受到的傷害及不滿。

她強調拜登的願景在落實以勞工為中心的貿易政策，這意味國家的貿易政策必須造福一般民眾、社區及勞工。

特朗普政府的貿易代表賴海哲接受外媒訪問時表示，稱許戴琪協助讓民主黨也支持美加墨貿協，以取代先前的北美自由貿易協定；他並指保護美國就業機會，亦是特朗普的政策綱領。

戴琪在民主黨國會議員與特朗普政府磋商時演關鍵角色，使她得以從一名國會幕僚，獲得拜登提名為美國貿易代表。工會及貿易游說團體也予支持。若獲參議院同意，她將成為第一位出掌貿易代表署的有色人種女性。

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