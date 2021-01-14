日本去年倒閉企業數目竟創31年新低？原來因為…

去年新冠肺炎疫情嚴重打擊全球經濟，不少企業都捱不住關門大吉。不過，在日本政府大撒錢推出紓困方案下，去年日本破產企業數目，竟創下31年以來最低數字。

外媒引述日本第一家信用報告機構——東京商工研究(Tokyo Shoko Research)指出，去年日本公司倒閉時，還負債至少1，000萬日圓(約75萬港元)的有7,773家，比疫前的2019年還要少7.3%。同時，不僅是兩年以來，倒閉公司家數首次減少，更是自1989年以來最低的一年。1989年，有7,234家日本企業破產倒閉。

據講，去年年經營不下去的企業內，僅有792家是因為疫情而破產，而這都要拜日本政府適時伸出援手，提供不需要抵押品的無息貸款，對很多中小企業的資金流就起很大幫助作用。

該機構表示，疫情重重打擊小本經營的餐飲和旅遊業，去年倒閉負債低於1,000萬日圓的小企業，增加23%或630家。日本政府在8日宣布大東京區進入緊急狀態時，包括餐飲業在內很多產業都會被衝擊，在許多公司營運尚未恢復正常下，今年破產企業數量料會增加。

若按破產公司數量最少的產業來看，去年資訊通訊業約佔22.1%；其次是零售業的14.3%，為1,054家，創1991年以來數量最低一年，這都拜「宅經濟」所賜，對食品和飲料一直有需求。

不過，飯店和住宿業的服務業受打擊，去年倒閉業者增加1.1%，至2,596家，已連續5年錄得增長。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020