【瑞通推介】恒指高位遇阻 較多投資者開牛證
2021年01月14日 10:43
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國國會第二度彈劾總統特朗普，道指隔晚收報31,060點，跌8點。恒指昨見28,414點的近一年高位後回軟，收報28,235點，跌41點(或0.15%)，結束三日升勢。恒指今早升逾100點，曾重上28400點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾5,300萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,900萬元，反映投資者對後市好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,600至27,699點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。
有傳華府擱置把阿里巴巴(09988)列入投資黑名單。近期走勢落後的阿里，今早一度急彈近4%，高見232.6元，升穿10天線，迫近20天線(233.1元)，此為近一個月來的技術阻力位。昨有逾2000萬元淨流出其好倉。另外，騰訊(00700)高開2%後，升幅擴大至3%以上，一度高見617.5元。昨日其淡倉淨流入近1,200萬元，另好倉淨流出約950萬元。
美團(03690)昨失守300元關，收跌1.85%於296.4元，失10天線，為ATMX中最為落後。股份連跌三個交易日，累跌6.79%。據報美團被指誘導用戶開通「美團月付」，在沒有提醒下借錢消費。美團今早回升約4%，迫近310元。昨有超過2,600萬元淨流入其好倉，是最多資金淨流入的股份認股證相關資產，淡倉同日則有逾1,100萬元淨流出。
受美國禁投令影響的中移動(00941)，陸續被指數公司剔除和美資機構沽出的同時，連日獲北水大舉買入，包括昨錄逾20億元北水淨流入，股價亦由日前39元低位開展反彈，但昨日升至47.95元的一個月高位後受阻，倒跌1.8%，以近全日低位45.95元收市，50天線得而復失。盈富基金今日起恢復對受制裁恒指成分股投資，意味盈富可因應跟蹤恒指走勢繼續買入中移動等受制裁股份。中移動今早升逾2%，曾重返47元之上。昨分別有逾520萬元和逾190萬元淨流出其輪證好倉和淡倉。
同樣被美國列入黑名單的中海油(00883)，受紐約期油近日創近11個月高位帶動，昨曾飆8.9%至7.95元，收市維持5.5%升幅，企7.7元，是表現最佳藍籌，並連升三個交易日。有券商繼續看好國際油價未來六個月前景，並指中海油過去三個月股價大幅落後國際同業。油價隔晚稍為回落，不過上周美國原油庫存減幅較市場預期大。中海油今早曾升逾3%，再度迫近8元。昨有接近28億元北水淨買入中海油。輪證資金流方面，近930萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾40萬元淨流入。
保險股輪流發力，平保(02318)昨最多漲2.96%，創102.6元新高，收升1.36%於101元。不過平保昨日錄15.41億元沽空金額，連日居首，沽空比率30%。股份今早高見102.7元後回軟，下試100元關支持。昨有逾1900萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾110萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購(22855)，行使價：29800點，2021年6月到期，實際槓桿：10.8倍
恒指輕微價外、中短期沽(19115)，行使價：25870點，2021年5月到期，實際槓桿：10.5倍
騰訊輕微價外、中短期購(18043)，行使價：648.88元，2021年4月到期，實際槓桿：7倍
騰訊輕微價外、中短期沽(15092)，行使價：530元，2021年5月到期，實際槓桿：6.8倍
阿里輕微價外、中短期購(18279)，行使價：269.08元，2021年5月到期，實際槓桿：6.6倍
阿里輕微價外、中年期沽(27517)，行使價：212.88元，2021年7月到期，實際槓桿：3.3倍
美團輕微價外、中短期購(18039)，行使價：331.88元，2021年6月到期，實際槓桿：4.5倍
美團輕微價外、中短期沽(18034)，行使價：264.88元，2021年6月到期，實際槓桿：3.7倍
中移輕微價外、中短期購(27355)，行使價：51.93元，2021年4月到期，實際槓桿：6.4倍
海油輕微價外、短期購(27192)，行使價：8.98元，2021年3月到期，實際槓桿：6.8倍
海油輕微價外、中年期沽(27349)，行使價：6.99元，2021年9月到期，實際槓桿：2.7倍
平保輕微價外、中年期購(22160)，行使價：110.88元，2021年10月到期，實際槓桿：6.6倍
平保價外、中短期沽(19664)，行使價：82.1元，2021年6月到期，實際槓桿：9.6倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(63369)，收回價：27899點，槓桿比率：57.9倍
恒指熊證(66763)，收回價：28940點，槓桿比率：34.6倍
騰訊牛證(61848)，收回價：574.8元，槓桿比率：12.3倍
騰訊熊證(54567)，收回價：639.99元，槓桿比率：17倍
阿里牛證(61895)，收回價：215.88元，槓桿比率：11.8倍
阿里熊證(62329)，收回價：246.88元，槓桿比率：11.8倍
美團牛證(67381)，收回價：285.99元，槓桿比率：11倍
美團熊證(69864)，收回價：339.88元，槓桿比率：6倍
中移牛證(66904)，收回價：42.88元，槓桿比率：6.5倍
中移熊證(62051)，收回價：48.28元，槓桿比率：11.1倍
海油牛證(63737)，收回價：6.41元，槓桿比率：4.4倍
平保牛證(52692)，收回價：89.28元，槓桿比率：7.8倍
平保熊證(66733)，收回價：108.88元，槓桿比率：9.7倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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