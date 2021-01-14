【高盛推介】騰訊突破620元 連日獲北水追捧
2021年01月14日 10:47
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊(0700)昨日反彈升約1%，今早繼續上升。早上高開約2%後隨即升幅擴大，最高見625元，突破兩個月高位。現報620元，升約4%，顯著跑贏大市。有調查機構發表報告，指騰訊旗下的《王者榮耀》及《PUBG Mobile》，為去年十二月全球遊戲收入排名首兩位，分別達2.58億及1.77億美元，按年升58%及7.5%。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署牛證，本周二及周三共錄得約2,280萬元資金流入。而認沽證及熊證於昨日再獲資金轉向部署，分別錄得約789萬及430萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，則見北水持續追捧騰訊，錄得連續多日資金淨買入，當中昨日有約45.1億元。
投資者如看好，認購證方面可留意屬2個月期以上產品中，槓桿最突出的騰訊購(19285)，行使價696.38元，2021年03月19日到期，實際槓桿10.0倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。貼價選擇可留意屬行使價680元以下、2個月期以上產品中，槓桿最突出的騰訊購(19694)，行使價667.16元，2021年03月24日到期，實際槓桿8.7倍，貼價、行使價680元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。牛證方面的貼牛選擇可留意屬市場上最貼價、槓桿最高之一的新上市騰訊牛(66985)，與現價有約24元收回距離，收回價596元，行使價593.5元，換股比率100，槓桿比率20.9倍，新上市、市場上最貼價、槓桿最高之一牛證。並可留意屬活躍條款的騰訊牛(62682)，收回價580元，行使價577.5元，換股比率500，槓桿比率13.7倍，活躍條款。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬行使價530元以上、2個月期以上產品中，槓桿最突出的騰訊沽(14828)，行使價535.38元，2021年04月26日到期，實際槓桿7.8倍，行使價530元以上、2個月期以上產品中，槓桿最高。價外選擇可留意行使價500元以上、2個月期以上產品中，槓桿最突出的騰訊沽(20162)，行使價505.38元，2021年03月25日到期，實際槓桿10.9倍，價外、行使價500元以上、2個月期以上產品中，槓桿最高。熊證方面可留意屬遠熊的騰訊熊(55039)，與現價有約20元收回距離，收回價640元，行使價642.5元，換股比率500，槓桿比率27.5倍，近20元收回距離遠熊。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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