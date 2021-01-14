郭家耀：港股後市仍樂觀　目標先睇29000點

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美股近期主要在高位徘徊，市場憧憬拜登正式就任美國總統後，將推出更多刺激經濟方案，並有望取消對中資股的制裁，對中港股市有利。而內地股市亦維持強勢，且交投活躍，反映市場對企業盈利及經濟樂觀的看法。

至於港股，近日成交維持2,000億元以上，顯示資金仍在尋找投資標的，後市表現仍然樂觀，預期農曆新年前維持反覆向上形態，首站先睇29,000點，若有利好的政策消息配合，或中美關係有突破性發展，則可上望30,000點。

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