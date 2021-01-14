郭家耀：港股後市仍樂觀 目標先睇29000點
2021年01月14日 10:58
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美股近期主要在高位徘徊，市場憧憬拜登正式就任美國總統後，將推出更多刺激經濟方案，並有望取消對中資股的制裁，對中港股市有利。而內地股市亦維持強勢，且交投活躍，反映市場對企業盈利及經濟樂觀的看法。
至於港股，近日成交維持2,000億元以上，顯示資金仍在尋找投資標的，後市表現仍然樂觀，預期農曆新年前維持反覆向上形態，首站先睇29,000點，若有利好的政策消息配合，或中美關係有突破性發展，則可上望30,000點。
市場憧憬隨着疫苗陸續推出，經濟復甦步伐明確，加上美元匯價持續疲弱，帶動商品價格反彈，油價近期強勢。郭認為，「三桶油」中最受惠油價上升的是中海油(00883)，但相信油價長線仍有壓力，建議油股只宜短線炒作為主。
另外，有傳美國政府決定，不再把阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)等中國科技巨擘，納入禁止美國人與企業投資的制裁名單。郭家耀指，雖然消息未落實，但相信機會頗大。而ATMXJ過去盈利增長強勁，股價表現出色，當中他最看好騰訊，認為騰訊受制裁力度相對輕微，且手遊業務及微信商業化進程理想，盈利前景樂觀。雖然受制裁消息拖累，股價一度跌至520港元附近，但已好快收復失地，將其列為行業首選。
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