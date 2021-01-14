陳蓓敏：建議候低吸納中移動

美股三大指數反覆於高台徘徊，雖然納指周一跌逾1%，短線屬整固狀態。新一屆政府即將上場，縱使有刺激經濟大計，但面對經常帳赤字大層，市場普遍對美元吹淡風。今晚拜登舉行記者會，投資者關注其言。現在白宮官員紛紛逃船辭職以保自身前程。國務卿蓬佩奧宣布將解除美台交往限制，夕陽政府出此招，只怕是蓬佩奧為四年後，劍指總統選舉添上一個記印取票。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)(其客戶持有中移動、盈富基金)

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