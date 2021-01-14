陳蓓敏：建議候低吸納中移動
2021年01月14日 10:58
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美股三大指數反覆於高台徘徊，雖然納指周一跌逾1%，短線屬整固狀態。新一屆政府即將上場，縱使有刺激經濟大計，但面對經常帳赤字大層，市場普遍對美元吹淡風。今晚拜登舉行記者會，投資者關注其言。現在白宮官員紛紛逃船辭職以保自身前程。國務卿蓬佩奧宣布將解除美台交往限制，夕陽政府出此招，只怕是蓬佩奧為四年後，劍指總統選舉添上一個記印取票。
中國12月CPI由降轉升，按年升0.2%，全年漲幅為2.5%，通脹溫和。習主席在省部級主要領導會議中，重申要加快雙循環發展布局。上證和深證兩大指數周二升逾2%，上證突破3,600關口，深證欲探萬六關口。近日內地新增確診，再現單日個案穿百宗。河北三市封閉管理。內地股市周三偏軟，呈日升日跌狀態。美匯再度失守90關口，亞太區普遍做好。港股曾高見28,414後回軟。周內最受爭議輿論的可算盈富基金(02800)的經理人，短線盈富基金阻力為29元水平。
早前受制裁的中資三大電訊公司，在上周五大成交下，買盤湧現接力，股價絕地反擊。中移動(00941)低見39元後，連升數天，收復多條移動平均線。估值吸引，息優，建議候低吸納，目標價56元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)(其客戶持有中移動、盈富基金)
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