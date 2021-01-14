【高盛推介】阿里突破230元 留意貼價輪證
2021年01月14日 11:02
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高盛(亞洲)有限責任公司：阿里(09988)昨日反彈升約1.7%，今早繼續上升。開市隨即突破230元水平，最高見232.6元。現報232.8元，升約4%，跑贏大市。阿里旗下的企業版即時通訊《釘釘》公布，用戶數突破4億，當中包括學校、企業等的各類組織數超過1,700萬。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於本周一及周二共錄得約5,800萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。而牛證則於本周一至周三皆錄得資金流入，合共約1,840萬元。此外，昨日熊證亦獲小量資金轉向流入。
投資者如看好，認購證方面可留意年期約4個月的高槓桿阿里購(18718)，行使價269.08元，2021年05月26日到期，實際槓桿6.7倍，高槓桿。貼價選擇可留意價外幅度約8%，年期約4個月的阿里購(28694)，行使價250元，2021年05月12日到期，實際槓桿6.3倍，貼價、高槓桿。牛證方面的貼牛選擇可留意屬市場上最貼價、槓桿最高之一的阿里牛(66960)，與現價有約5.8元收回距離，適合作即市部署，收回價226.99元，行使價224.99元，換股比率100，槓桿比率28.9倍，市場上最貼價、槓桿最高之一牛證。遠牛選擇可留意屬活躍條款的阿里牛(64595)，與現價有約22.6元收回距離，收回價210.18元，行使價208.18元，換股比率500，槓桿比率9.3倍，活躍條款遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面可留意價外幅度約5%，年期約4個月的貼價阿里沽(25150)，行使價221.08元，2021年05月24日到期，實際槓桿4.8倍，貼價、高槓桿。熊證方面可留意屬貼熊的活躍條款阿里熊(64600)，與現價有約17.2元收回距離，收回價250元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，活躍條款貼熊。
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