彭偉新：中交建估值低可博反彈

港股近日走勢雖然反覆，但上升的走勢未有明顯逆轉的情況。尤其是恒指近日持續錄得大額資金入下，令到港股自今年1月4日開始共累積了684億港元的資金流入，已達到去年12月全月總資金流入的80%，反映出由1月起資金流入港股的速度有加快的迹象。正好配合了港股升破27,000點後，資湧入令到恒指進一步上升的走勢，預期恒指仍然能守穩在20天線或保歷加通道中軸之上的話，恒指在進一步上升的走勢仍然會持續，特別是當恒指自去年11月向升破26,100點後，成功收復去年由1月高位29,174點跌返去年低21,139點全個跌幅的61.8%反彈目標後，恒指已經在技術上破壞了整個年年初跌浪，所以恒指可能在短期內會向該跌浪的起步位進發，因此，相信短期內流入恒指的資金流會繼續增加，令港股有更大的上升動力進一步推動恒指向29,100點進發。

不過，由於被MSCI剔除純出現被動式的考慮，在基本因素未有改變下，市場上被迫沽貨的沽盤結束後，不少買低估值的資金便開始進場，令到中交建的股價作出反彈外，更開始見到有較強的資金入，帶動股價向上作出反彈，成功收復部份的移動平均線外，更成功帶動股價由低位作出反彈，特別是股價在今年1月見底前，RSI已成在去年12月時見底，並形成了一浪高於一浪的走勢，形成了RSI牛背馳的見底形態。預期股價有望作出進一步的回升，並會以去年1月高位6.57元開形成的跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，暫時上望阻力位5.3元，買入價為3.9港元，至於股價一旦失守20天線，亦宜先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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