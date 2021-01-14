陳政深：阿里現「逃生盤」　候600元買騰訊

港股今早(14日)向好，艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，恒指突破上月26,100至26,700點的橫行區間後，量度升幅是兩萬八附近，現時已經超額完成，在28,500點前或要略為整固。再者，一些被熱炒的強勢股開始回落至接近10天線水平，屬於健康調整。

雖然騰訊不算是內地監管風暴的風眼，但周四重上620元水平，已接近前頂位633元，料不會立即升穿，宜待回至近600元才考慮。

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