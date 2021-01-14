鄧聲興：培力控股具抗新冠病毒概念

新冠疫情持續，醫藥行業成為股市焦點。大環境資金由2020年末開始部署醫藥股，醫藥股獲資金熱捧，有望帶動醫藥板塊。受惠於國家利好政策，內地中藥配方顆粒市場前景廣闊。依據《健康中國2020規劃》，預計到2020年，中國醫療健康產業規模將達人民幣8萬億元，屆時將接近當時中國中國GDP的10%，成為國民經濟重要支柱。

中藥配方行業發展前景好，但「有牌照」的企業不多，中國生產牌照門檻強化集團優勢。自2001年《中藥配方顆粒管理暫行規定》出台至今，國內中藥配方顆粒市場一直處於試點階段。目前，國家食品藥品監督管理總局批准審批通過生產資質的全國牌照只有六家，其中就包含了培力控股旗下全資子公司培力(南寧)藥業，培力也是唯一持有牌照的外資中藥配方顆粒企業。

互聯網醫療的興起亦有望開拓集團的銷售管道，促進業務發展。疫情下，中國國內互聯網醫療興起，消費者可通過網絡醫療平台進行問診，且自行前往當地醫院或藥店進行配藥，有望開拓集團銷售管道，促進業務發展。市場對集團前景持樂觀態度，未來盈利可期。向上阻力位為0.8元，向下支持位為0.6元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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