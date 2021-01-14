鄧建初：樓市長線賺錢容易　股市浪急講求技巧

老友認識不少富豪朋友，提到他們的發迹史，幾乎清一色是靠地產發達，在股票市場大賺特賺的，鳳毛麟角。初哥雖然從事股票行業多年，但並不諱言他的論調是對的，因樓市走勢較容易掌握，只要政治穩定，社會經濟向好，通貨膨脹關係，已足以令樓價持續上升。而且槓桿極大，如有穩定收入，銀行肯借錢的話，買樓是很好的投資。初期上車可能較為吃力，但有目標去奮鬥，而且隨着連年加人工，就會漸漸覺得寬鬆。買樓投資是要長期才見成效，所以耐性及穩定收入是必須的。有朋友長期租樓住，曾同我講「買樓發達有乜咁叻，佢哋只係坐享其成啫，反而炒股票發達，先至係真叻人」，可惜他也同樣是在股票及期指市場損手爛腳，證明吃不到的葡萄是酸的。

股票市場投資產品眾多，其中股票是可以在單邊上升趨勢中個個賺錢。然而，如果資金不多，用現金買賣，贏錢程度當然不能與買樓相比。借孖展炒賣，若不得其法，在上衝下洗的股市運行中，高位搶進者遇着急速下挫的一刻，捱不住止蝕沽出，更甚是買中夕陽行業或升至不合理的股票，可以跌至體無完膚的地步。而衍生產品如期指、期權、窩輪、牛熊證等是賭博成分甚高的投機項目，極考眼光和運氣。

樓市與股市本是息息相關，一環扣一環的孖寶兄弟。以前股市是反映樓市之寒暑表，走在樓價上升或下跌前三至六個月，原因是過往本土地產及銀行企業佔據恒生指數成分甚重，現今兩者所佔比重大不如前，影響力遠遜內地新經濟股，所以已不能反映本地經濟的實際境況。至於衍生產品，筆者留意到，做期指期權者，多是以沽為主。究其原因，期指期權客往往是想短線獲利，下跌過程急而快，切合其理念；而且意識上覺得股票沽空手續麻煩，不如就在期指期權上做吧！

初哥畢業後投身社會，認為本港最有前途的行業首推地產，亦有幸進入大型地產公司工作，獲益良多，後因興趣及內向性格而選擇了自僱形式的股票經紀行業。樓市股市，皆是香港經濟命脈，藉着躋身其中，熟悉行業運作，算是幸運。

香港地小人多，是樓價持續上升的其中一個原因，可惜太過集中此範疇，錯過了科技發展的黃金歲月，把機會送給了鄰近的深圳，連全國龍頭地產之位置，亦漸被其搶過頭了，殊為可惜。深圳致力發展經濟，香港這廿多年來卻糾纏於政治議題，自絕前路，一進一退，落後於人無可避免。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

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