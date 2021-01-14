楊俊文：港股轉莊　倍升股將愈來愈多？

股市向來是錢最多的人話事的遊戲，有錢可以買光所有的股份，只要錢夠多愈買愈升。最話得事的組織或個人叫大莊家，當然股市理論上是沒有莊家制的，法規上有莊家是期貨和期權市場而非股市。表面是沒有莊家，然而實際操作上絕對是有的，試想想如果有單一投資者每天買入或賣出天量單一股份，自然會影響有關價格，沽得多市場貨多自然跌，買得多市場無街貨自然升到上天。所以了解莊家喜好是非常重要，事關作為小投資者，做不了勢只能順勢而行。

2008年前港股的莊家主要是各類型基金為主，有主動式基金，有對沖基金等。基金普遍的收入模式是持有組合升破對上一個高點的升幅去計算表現費，即high water mark。這個運作模式令基金經理即大莊偏向不停掃高，因為沒有新高點即沒有花紅，因此2007年或之前港股時常創新高。

直到雷暴爆破，基金元氣大傷，有銀行無限資金供應的大銀行炒房接替了基金大莊之位成為新霸主，但銀行同時是衍生工具發行商，這類業務非常依賴升升跌跌來賺手續費，所以由2008至今，一直都是上上落落零突破。

直到美國近年打壓中國，迫美國上市公司退市，打壓高科技企業，貿易戰和最新限制投資某些中國企業，迫使中國強力反應。中央政策是你沽幾多它就買幾多，甚至買凸。所以近10天流入的港股通達到歷史高點。當大量股份流入中資手中，莊家自然是中資的天下。中資出名暴力上升，預期更多股份將會玩出美團或比亞迪倍升再倍升的情況。

楊俊文 獨立股評人(作者為註冊持牌人士)

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