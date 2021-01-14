鄧澤堂：港股向上值博率不高

美國眾議院本周三表決總統特朗普的彈劾案，投資者入市態度審慎，美股缺乏明確方向。聖路易斯聯儲總裁布拉德和堪薩斯聯儲總裁喬治表示，美國疫情仍然嚴峻，目前討論削減買債規模言之尚早，克利夫蘭聯儲總裁梅斯特亦認為，美國經濟仍需要財政和貨幣政策支援。市場傾向政策偏寬鬆，相信短期美股仍然有力守於高位。

內地股市急升，加上北水淨流入創新高，帶動恒指抽升至28,200點水平，創近一年收市新高。預料恒指可企穩27,500點關口之上，但如要再衝，上方阻力不少，或會於28,500點水平遇阻，留意值博率有限。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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