政府加強封鎖抗疫！加航裁員1700人　縮25%運力

外電報道，新冠肺炎疫情重創全球航空旅遊業，加拿大政府因應疫情加大封鎖措施，令加拿大航空(Air Canada)只好縮減運力，並宣布裁員1,700人，以應對急劇下降的需求。

加拿大政府最近開始要求入境當地的乘客，出示在過去72小時內進行的新冠病毒測試結果證明，才允許他們登機。加航指出，新規定導致需求急劇下降，並宣布將裁減1,700個工作崗位，同時縮減今年首季的航班數量，將運力減少25%。加航今年首季的運力只有2019年首季的20%。

加航執行副總裁兼首席商務官Lucie Guillemette表示，自從加拿大政府新增旅行限制後，除了現有的檢疫要求，他們已經看到對近距離航線的直接影響，因此只好做出困難但必要的決定，以進一步調整日程安排和合理化國內外航線，更好地反映預期需求並減少現金消耗。

此外，Lucie Guillemette指出，雖然這不是他們希望在今年年初看到的情況，但看到加拿大衛生部已經批准了2種疫苗，且政府希望絕大多數的加拿大人能夠在9月前接種疫苗，這令他們感到振奮，期待業務能逐漸恢復正常。

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