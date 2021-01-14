推特執行長承認封戶事件開危險先例　網絡不應由少數私企掌控

Twitter(推特)執行長Jack Dorsey周三(13日)表示，封鎖總統特朗普的帳戶是「正確的決定」，但亦承認網絡不應由少數私營公司所掌控。

他表示，由於網絡言論會對真實世界造成傷害，他們必須採取行動，縱使封鎖單一帳戶會引起分裂，但他亦同時表示，網絡應是開放的世界，坦言這項禁令是樹立「危險先例」。

在美國國會發生暴動事件後，推特全面封鎖了特朗普的帳戶。他指出，這個概念在上周受到挑戰，因為有不少網絡工具提供商都決定不再支持他們所發現的危險因子(特朗普)。

他又提到近季熱炒的虛擬貨幣比特幣，指市場對比特幣充滿熱情的原因，主要是因為比特幣的運作模式，是不受任何單一個人或實體所控制影響的基礎網路技術，這就是網絡應該成為的樣子，隨着時間流失，將看到更多相關發展。

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