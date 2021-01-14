曾永堅：恒指邁向28500點　留意疫苗接種進度

港股周四(14日)開市持續向好，升逾百點，暫報28,385。圓通環球金融集團行政總裁曾永堅指港股受各方面資金追捧，尤其是北水支持，推動恒指向28,500點進發。

不過，他表示，短期股市會於28,200點至28,500點上落，主要因為北水及基金配置的資金流向傳統經濟股，投資者需留意一旦完成配置，資金未必再大幅度增持股份。因為市場正在觀望疫苗的有效性，病毒變種會否影響疫苗效用等。

壞消息出台或觸發恒指及強勢股份回吐。加上美股高處不勝寒，股份有機會出現顯著回調，或拖累港股。惟他預料，港股短線與28,000點有較大的支持，目標可望28,500點。

大型科網股領漲，阿里巴巴升逾4%，他認為科技股長線依然是資金維持正面樂觀的投資主題，不過他提醒，今年第1季板塊將持續受監管風暴困擾，存在政策風險，相信要待兩會結束後才會明朗化。

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